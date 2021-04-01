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İKİ ESKİMEYEN DOST BULUŞMASINDA SİYASET KONUŞULDU

Akyazı’lı Mehmet Barutçu ile Karasulu Mehmet Çatalbaş eskilere dayanan ancak hala
Bu haber 2021-04-01 09:39:33 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’lı Mehmet Barutçu ile Karasulu Mehmet Çatalbaş eskilere dayanan ancak hala sıcaklığını ve tazeliğini koruyan iki dosttur.

Mehmet barutçu ANAP İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği yaparken Mehmet Çatalbaş ta aynı dönemde Karasu’da DYP İlçe Başkanlığı ve İlgenel Meclisi üyesi idi. Partileri ayrı olmasına rağmen dostluk ve arkadaşlıkları hiç bozulmadı ve tazeliğini korudu.

 İşte bu iki eskimeyen dost Akyazı’da bir araya geldi. Barutçu’nun ofisinde buluşan iki dost eski günleri yaderken o günkü siyaset ile bugünkü siyaseti değerlendirdi.

Bu güzel bir araya gelişin sık sık tekrarlanması dilekleri ile birbirlerine veda ettiler.

 
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