AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ' TUBİTAK PROJESİ BÖLGE İKİNCİSİ

Bu yıl 52. Si düzenlenen TUBİTAK liseler arası 2204 yarışmasına Tarih ana alanı Kültürel

Bu haber 2021-04-01 07:35:53 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Bu yıl 52. Si düzenlenen TUBİTAK liseler arası 2204 yarışmasına Tarih ana alanı Kültürel Miras kategorisine Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi 11/D öğrencisi Serdar GÜNDOĞDU ve Proje danışmanı Tarih öğretmeni Sezai EFE'nin hazırladığı "Yakın Tarihte Anadolu'ya Göç Hikayeleri Sakarya Örneği" adlı proje ile katılan Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi İstanbul Asya bölge elemelerinde ikinci olma başarısı gösterdi.

Proje Danışmanı Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Tarih Öğetmeni Sezai EFE "Çalışmalarımızda Sakarya ilimizdeki dışarıdan ilimize göç etmiş 80 yaş üzeri büyüklerimizin göç hikayelerini onlarla görüşerek derledik bu çalışmaları kitaplaştırarak kalıcı bir eser haline getirmek istiyoruz, Bölge elemelerinde ikinci olma başarısını yakaladığımız için mutluyuz, hedefimiz seneye çalışmalarımızı daha da geliştirerek Türkiye derecesi yapmak" dedi.