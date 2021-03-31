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ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU’NUN ZİYARET TURU

Fırsat buldukça İstanbul’un yoğunluğundan kaçarak baba ocağı Akyazı’ya gelen
Bu haber 2021-03-31 00:14:56 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Fırsat buldukça İstanbul’un yoğunluğundan kaçarak baba ocağı Akyazı’ya gelen Ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu dostlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde çocukluk arkadaşı İhsan Akova olduğu halde geldiği Akyazı’da sırasıyla Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Altındere Gündoğan Mahallesi Muhtarı Metin Yiğit, Akyazı Halk Kütüphanesi yöneticileri Oya Asan ve Halil Akkuş ‘u ziyaret etti.

Fatih Ömercikoğlu fırsat buldukça çocukluk anılarımla dolu olan Akyazı’ya gelerek İstanbul’un ve yoğun işlerin verdiği yorgunluğu eş dost arkadaş ziyaretleriyle atmaya çalışıyorum. Bu hafta ’da birçok arkadaş ve dostlarımla birlikte olma fırsatı buldum. Misafirperverliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum dedi.
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