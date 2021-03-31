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4 aydır elektrik alamadı ve Başlattığı inşaatı durdu

Akyazı bir inşaat firması ilçe merkezinde inşaat yapmak için yola çıktı. Ruhsatı aldı
Bu haber 2021-03-31 00:10:09 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı bir inşaat firması ilçe merkezinde inşaat yapmak için yola çıktı. Ruhsatı aldı temeli attı inşaat neşedeyse bitti fakat müracaatına rağmenSEDAŞ’tan Elektrik alamayınca işçiler işi bıraktı inşaatı durdu.

Akyazı’da bir inşaat firması ilçe merkezinde İnşaata başladı. Ruhsatını alıp işe başlayan firma SEDAŞ’ada İnşaatta kullanmak üzere Elektrik almak için müracaat yaptı. Tüm girişimlerine rağmen SEDAŞ’a elektriğini bağlatamadı. SEDAŞ direkleri dikmesine rağmen telleri bağlayıp enerjiyi vermeyince firma Jeneratör yardımıyla çalışmasına devam etti ve inşaatın kaba kısmını sıkıntı içinde tamamladı. Sıkıntı sadece enerji ile de bitmedi ve inşaatta çalışan işçiler elektrik olmadığı için işlerini istedikleri gibi yapamadıklarını söyleyerek işi bıraktı ve böylece inşaatın yapımı da durmuş oldu.

İnşaat Şirketi yetkilileri bir taraftan pandemi ile bir taraftanda SEDAŞ ile mücadele ediyoruz.4 aydır ilçe merkezindeki inşaatına elektrik alamıyoruzJeneratör ile bir yere kadar geldik fakat Jeneratörün kaldırmadığı işlerde var inşaatta bu nedenle işçiler inşaatı terk etti İnşaat durdu diyerek şikayetini dile getirdi. 

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