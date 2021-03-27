BBP’Sİ YAZICIOĞLU İÇİN MEVLÜT OKUTTULAR
BBP’Sİ Akyazı İlçe Teşkilatı kurucu liderleri merhum Muhsin
Bu haber 2021-03-27 00:39:02 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.
BBP’Sİ Akyazı İlçe Teşkilatı kurucu liderleri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının12. Yıldönümü nedeniyle İlçemiz Gazisüleymanpaşa camiinde mevlüt okutarak hayır dualarda bulundu.
Düzenlenen okumaya Belediye Başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Deneği Başkanı Yaşar Kahraman, Kızılay temsilcisi ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, MHP’yi temsilen Aydın Kılıç ve BBP’liler katıldı.
BBP Akyazı ilçe Başkanı Naim Yolcu düzenledikleri programa katılanlara teşekkür etti ve merhum genel başkanlarına rahmet dileğinde bulundu.
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