KARAPÜRÇEKLİ HANIMLAR ÇALIŞIYOR, ÜRETİYOR, SATIYOR KAZNIYOR

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20 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam
Bu haber 2021-03-25 01:05:43 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

20 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam  Gökay İçen daha koltuğunu ısıtmadan hazırlayıp uygulamaya başladığı projeleri ile dikkatleri Karapürçek ilçesine çekerken  Eli Bereketli sloganı ile kurulan “KADIN GİRİŞİMCİLERİ KOOPERATİFİ” şimdiden meyvelerini vermeye başladı.

İlçenin hanımları kısa süre içinde üretime geçerek  ilk önce evlerinde Makarna, tarhana, salça, meyve suları, çeşitli reçeller ve buna benzer ürünleri belirlenen standartlarda üreterek pazarlamaya başladılar.

Kaymakam Gökay İçen üretime katılan bayanların bir arada çalışmaları için Milli Eğitime ait ancak kapalı bulunan Hocaköy İlkokulunu amaca uygun bir şekilde Restorasyondan geçirdi. Hijyenik ortam hazırladı ve kooperatifin hizmetine verdi.

Karapürçekli bayanlar yeni yerlerinde çalışmalarına başladılar. Çevredeki ürünleri değerlendirerek çeşit çeşit reçeller, meyve suları, makarna, tarhana üretimi yaparken bir yandan da ramazan ayının yaklaşması ile yufka açmaya başladılar. Vatandaşlardan aldıkları siparişlerle yufka açıyorlar. Yufkalar küçük 1 lira ve büyük 1.5 liradan satılıyor.

 Durumdan oldukça memnun olduklarını belirten Karapürçekli bayanlar hem üretime katıldıklarını, aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirdiklerini ve de neşe içinde çalıştıklarını belirterek bizlere bu imkanı sağlayan Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz dediler.

Kaymakam Gökay İçen de Kooperatifin üreteceği ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik hazırlanan ve Ticaret Bakanlığınca kabul edilen 150 bin TL’lik hibe ile  alınacak makine ve ekipman önümüzdeki günlerde elimizde olacak ve ürünlerimizin çeşitlendirilmesinde kullanılacak dedi. Ve ürünlerimizden satın almaları için vatandaşlarımızı satış ve üretim merkezimize gelerek alışveriş yapabileceklerini söyledi.
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