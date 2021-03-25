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MUHRATLAR DERNEĞİNDEN 65 YAŞ ÜSTÜNE AŞI OLUN ÇAĞRISI

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman 65 yaş üstünde olup
Bu haber 2021-03-25 00:52:26 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman 65 yaş üstünde olup sırası gelmesine rağmen aşılarını yaptırmayan ve de yaptırmak istemeyen yaşlı vatandaşlara çağrıda bulunarak en yakın sağlık kuruluşuna gelin ve aşınızı yaptırın açıklamasında bulundu.

 Aşı olmanın hem kendi sağlığını ve hem de başkalarının sağlığını korumak anlamına geldiğinin altını çizen muhtar Kahraman COVİD 19 la mücadele etmenin tek yolunun maske- mesafe ve hijyenin yanı sıra aşı olmaktan geçer dedi ve sırası gelenlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü veya en yakın sağlık kuruluşuna gelerek aşılarını yaptırmaları çağrısını yineledi.

 
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