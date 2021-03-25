MUHTARLARA “KURSLARIMIZLA MAHALLELERDEYİZ” BİLGİLENDİRMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde

Bu haber 2021-03-25 00:49:29 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.