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MUHTARLARA “KURSLARIMIZLA MAHALLELERDEYİZ” BİLGİLENDİRMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde
Bu haber 2021-03-25 00:49:29 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yürütülmekte olna “ Kurslarımızla köylerdeyiz” Programı kapsamında Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen bir toplantıda mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Bakanlık talimatı gereğince mahallelerde açılması planlanan tarım ve ziraat, hayvancılık, giyim, tekstil, El sanatları, Bilişim Kişisel Gelişim ve sınavlara hazırlık  faaliyetlerle ilgili kurslar açılmak istendiğini ve bu konuda muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek muhratların bu konuda destekleri istendi.
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