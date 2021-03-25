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KIRSAL MAHALLEYE DÖNMEK İSTEYEN MAHALLELERE MUHALEFETTEN DESTEK

7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesiyle Mahalleye dönen köyler sağlanan
Bu haber 2021-03-25 00:13:44 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesiyle Mahalleye dönen köyler sağlanan “ Kırsal Mahalleye Dönüş” yapmak isteyen mahallelere bir destek te mhalefette olan olan siyasi Partilerin Akyazı İlçe Başkanlarından geldi.

 Konu ile İlgili olarak bir araya gelen CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı, Şeref Tan, Gelecek Partisi İlçe Başkanıu Hüseyin Güler ve Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu bu görüşmede görüşlerini birbirlerine aktardılar ve verilen haktan yararlanmak isteyen mahalle destek verme kararı aldılar.

 Toplantıya İYİ Parti ilçe başkanı Fatih Çakmak mazeret bildirerek katılmadı.
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