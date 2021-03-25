KONURALP’TE 1 HAFTA KORONAVİRÜS TATİLİ

Başarıları ve tarihi geçmişi ile Akyazı’nın ve Sakarya’nın köklü okulları

Bu haber 2021-03-25 00:12:04 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Başarıları ve tarihi geçmişi ile Akyazı’nın ve Sakarya’nın köklü okulları arasında gösterilen Konuralp İlkokulu Koronavirüs dolayısı ile bir hafta yüz yüze eğitime kapatıldı.

Okulda yapılan test sonucu Bazı yöneticiler ve çalışanlarında pozitif vaka tespit edilmesi üzerine yetkililer okulun bir hafta süre ile kapatılarak uzuktan eğitime devam edilmesine karar verildiler.

İlçe Hıfsıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakalar tespit edilmesinin ardından okul karantinaya alınarak temizlik ve dezenfektan çalışması başlatıldı.

Yetkililer öğrenciler arasında bir sıkıntı olmadığını, testleri pozitif çıkan idareci ve çalışanın tedavilerinin devam ettiği şimdilik bir sıkıntı olmadığı belirttiler.