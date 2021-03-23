KARAPÜRÇEK’TE KAPALI SPOR SALONU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Karapürçek İlçesine Kaymakamı olarak Gökay İçen’in atanması ve çalışmalarına

Bu haber 2021-03-23 18:46:37 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Karapürçek İlçesine Kaymakamı olarak Gökay İçen’in atanması ve çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamasının ardından gözler bu ilçeye çevrildi.

Genç Kaymakam son günlerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz gün Kaymakam Gökhan İçen’i Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım’la baş başa sohbet ederken ve ilçenin sorunlarını görüşürken bulduk. Kaymakam Gökay İçen’den uygulamakta olduğu projeleri hakkında bilgi aldık.

Bir süre sonra Gençlik ve spor İl Müdürü Arif Özsoy da Kaymakam İçen’in ziyaretçileri arasına katıldı. İl Müdürü Özsoy İlçeye bir kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılması çalışmaların başlatıldığı müjdesini verirken muhtemelen gelecek ay başlayacak olan Amatör küme müsabakaları öncesi Ahmetler mahallesindeki futbol sahasında incelemelerde bulunmak istediğini belirterek çalışmaları hakkında Kaymakam İçen ve Belediye Başkanı Orhan Yıldırım’ı bilgilendirdi.

Ziyarette ayrıca Karapürçek İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı ve Karapürçek ilçesinin duayen öğretmenlerinden Emekli öğretmen Habil Akalan da hazır bulundu.

Her üç bürokrat ziyaretin ardından Karapürçek stadına giderek eksikleri tespit ettiler. Çözümü için yapılması gerekleri belirlediler.