ÇATALBAŞTAN ÖMER ÇETİN SARY’YA İADE-İ ZİYARET

Karasu Sanayi Sitesi Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Çatalbaş

Bu haber 2021-03-21 22:14:10 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Karasu Sanayi Sitesi Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Çatalbaş Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı’yı ziyaret etti.

Başkan Çetin Sarı değerli başkanımız Akyazı’ya gelip ziyaret etti.Ziyarette mesleki sorunlarımız konuştuk ve çözümü için de görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaret için başkanımıza teşekkür ediyorum dedi.

Mehmet Çatalbaş da Ömer Başkanımıza iade-i ziyarette bulundum bol bol konuşma fırsatımız oldu. Güzel bir buluşmaydı dedi.