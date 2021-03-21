YAHYALI SANAYİ YOLUNA CUMHURBAŞKANINDAN ONAY

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Akyazı-Yahyalı duble çevre yolunun yapımına ilişkin Akyazı Belediyesinin
Bu haber 2021-03-21 22:11:57 eklenmiş ve 172 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı-Yahyalı duble çevre yolunun yapımına ilişkin Akyazı Belediyesinin yıllar süren çalışma ve gayretler Cumhurbaşkanlığın 21 mart 2021 günlü resmi gazetede yayımlanan acele kamulaştırma kararı  ile hedefe ulaşmada ilk adım atılmış oldu.

 Duble yol yapımı ile ilgili acele kamulaştırma kararının resmi gazetede yayımlanması Akyazı’da memnuniyetle karşılandı

 
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