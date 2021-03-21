YAHYALI SANAYİ YOLUNA CUMHURBAŞKANINDAN ONAY

Akyazı-Yahyalı duble çevre yolunun yapımına ilişkin Akyazı Belediyesinin

Bu haber 2021-03-21 22:11:57 eklenmiş ve 172 kez görüntülenmiştir.