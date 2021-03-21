ÇAY BAHANE SİYESET ŞAHANE

Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelemeyen siyasiler birbirlerine

Bu haber 2021-03-21 22:10:08 eklenmiş ve 187 kez görüntülenmiştir.

Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelemeyen siyasiler birbirlerine takılmaktan ve siyaset konuşmaktan da geri kalmıyorlar.

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu Ak Partili Belediye Meclis üyesi Özgür Özmen, MHP’li Aydın Çatlı ve İyi Partili Cüneyt Badem’i de bir araya getiren ısmarladıkları çay oldu.

Bir taraftan çaylarını yudumlayan Akyazılı siyasetçiler birlikte oldukları süre içinde bol bol siyaset konuştular. Yarım kalan sohbetlerini sürdürmek için tekrar bir araya gelme sözü verdiler.