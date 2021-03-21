MODEL KİTAPEVİ DUALARLA HİZMETE GİRDİ

Bilhassa ilk ve orta dereceli okullarda okutulan yardımcı ders kitapları ile ünlü MODEL KİTAPEVİ’nin bir şubesi de Akyazı’da hizmete girdi.
Emekli eğitimci Dursun Erol tarafından faaliyete geçirilen Model Kitapevi bugün ilçe Emniyet Müdürlüğü arkasında yapılan dualarla faaliyetine başladı.
Kooranavirüs önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda katılımla yapılan açılışta kurdeleyi Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel ile birlikte kestiler.
Kitap evini gezen davetliler iş yeri sahibi Dursun Erol’dan bilgi aldılar ve hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Merkezi MODEL Kitapevinin açılışına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Model Eğitim yayınları sahibi Şeref Akdağ, Kırmızı Beyaz Eğitim yayınları sahibi Mehmet Sadıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bazı okul müdürleri, öğretmenler karıldılar.