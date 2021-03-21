KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI İÇEN ASALETEN ATANDI

14 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek kaymakamı olarak görevlendirilen

Bu haber 2021-03-21 00:04:30 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

14 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek kaymakamı olarak görevlendirilen Gökhan İçen, Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan son kararname le resmen atandı.

Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan son kararname ile Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren kaymakam adayları görev yerlerine resmen atandı.

Bu kapsamda Nevşehir Valiliğinde Kaymakam adayı iken 14 Eylül 2020'de Karapürçek Kaymakamı olan Gökhan İçen'de kararname ile resmen Karapürçek Kaymakamlığına atanmış oldu.

GÖKHAN İÇEN KİMDİR

30 Mayıs 1988 yılında Kırıkkale' de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale' de tamamladıktan sonra 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

2014-2015 yılları arasında PTT, 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanlığında görev yaptı.

2018 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Nevşehir İlinde Valilik stajını, Adana İli İmamoğlu İlçesinde refiklik stajını, Edirne İlinde Mülkiye Teftiş stajını tamamladı.

Kayseri İli Yahyalı İlçesinde ve Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 2019-2020 yılları arasında İngiltere City of LondonÜniveristesi'nde yabancı dil eğitimi aldı.