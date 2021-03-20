PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET ETTİ
Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı Osman Bozanlı, Takım Antrenörü
Bu haber 2021-03-20 23:51:42 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.
Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı Osman Bozanlı, Takım Antrenörü Özgür Sönmez ve Ganalı futbolcuları Fuseini İddi ile Hamza Dertmchanpes birlikte Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u ziyaret ettiler.
Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Spor Müdürü Adem Altun bir süre görev yaptığım Pendik İlçesinden değerli misafirlerimi ağırlamakta mutluluk duydum. Kendilerine Mayıs ayında Aksaray’da yapılacak olan Ampute futbol süper Ligi 1. Etap karşılaşmalarında başarı diledim dedi.
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