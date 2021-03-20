Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MODEL KİTAPEVİ DUALARLA HİZMETE GİRDİ

MODEL KİTAPEVİ DUALARLA HİZMETE GİRDİ

İBLİD'BİR SICAK YUVA DA KARAPÜRÇEK HALKINDAN

İBLİD'BİR SICAK YUVA DA KARAPÜRÇEK HALKINDAN

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI İÇEN ASALETEN ATANDI

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI İÇEN ASALETEN ATANDI

PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET ETTİ

PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET ETTİ

AKYAZI’LI ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU MHP’Yİ ZİYARET ETTİ

AKYAZI’LI ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU MHP’Yİ ZİYARET ETTİ

AK KADINLARIN MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

AK KADINLARIN MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET ETTİ

Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı Osman Bozanlı, Takım Antrenörü
Bu haber 2021-03-20 23:51:42 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı  Osman Bozanlı, Takım Antrenörü Özgür Sönmez ve Ganalı futbolcuları Fuseini İddi ile Hamza Dertmchanpes birlikte Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u ziyaret ettiler.

 Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Spor Müdürü Adem Altun bir süre görev yaptığım  Pendik İlçesinden değerli misafirlerimi ağırlamakta  mutluluk duydum. Kendilerine Mayıs ayında Aksaray’da yapılacak olan Ampute futbol süper Ligi 1. Etap karşılaşmalarında başarı diledim dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
23:54 - PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET E
Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı Osman Bozanlı, Takım Antrenörü ...
21:47 - İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN BİNİCİLİK SPORUNA EL ATTI
Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u sporun her dalında görmek mümkün. ...
00:22 - Uğur Akkuş Cumartesi günü Akyazı’ya geliyor
Sakaryaspor başkan adayı Uğur Akkuş Cumartesi günü Akyazı Kuzuluk ...
00:38 - KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ
Slogan ; baba-oğul, abi-kardeş, öğretmen-öğrenci bir arada pedala basıyor....
22:47 - GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN AKYAZI'DAYDI
Bursa’ya gitmek için Ankara’dan yola çıkan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın,...
14:47 - ASKF BAŞKANI ZIMBA’DAN SAHA DENETİMİ
ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kobaş ve İl Spor Müdürlüğü ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ