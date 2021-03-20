AKYAZI’LI ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU MHP’Yİ ZİYARET ETTİ

Akyazılı ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli’yi ziyaret etti.
Karşılıklı görüş alışverişinin ziyaret sonrası konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli başarı grafiği hızla yükselen ünü ülke sınırlarının dışına taşan hemşehrimiz olmasından da duyduğumuz kardeşlimiz Fatih Ömercikoğlu’nun yaptığı ziyaret beni memnun etmiştir. Ziyaret için kendilerine teşekkür ediyor ve başarılarının artarak devam etmesi temennin ediyorum.
Ziyaret sırasında Başkan Ali Dertli’nin sağlıkçı esşi Sevim Dertli de hazır bulundu.