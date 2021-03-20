AKYAZI’LI ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU MHP’Yİ ZİYARET ETTİ

Akyazılı ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu MHP Akyazı İlçe

Bu haber 2021-03-20 23:39:46 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı ünlü Modacı Fatih Ömercikoğlu MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli’yi ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin ziyaret sonrası konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli başarı grafiği hızla yükselen ünü ülke sınırlarının dışına taşan hemşehrimiz olmasından da duyduğumuz kardeşlimiz Fatih Ömercikoğlu’nun yaptığı ziyaret beni memnun etmiştir. Ziyaret için kendilerine teşekkür ediyor ve başarılarının artarak devam etmesi temennin ediyorum.

Modacı Fatih Ömercikoğlu da yaptığım ziyaret ve çok iyi ağırlanmam beni çok mutlu etti. Ziyarette ben modadan Ali Başkan da siyasetten bahsettik”

Ziyaret sırasında Başkan Ali Dertli’nin sağlıkçı esşi Sevim Dertli de hazır bulundu.