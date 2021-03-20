AK KADINLARIN MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Akyazılı AK Kadınlar mahalle ziyaretlerine tekrar başladı. Kadın Kolları

Bu haber 2021-03-20 21:48:00 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı AK Kadınlar mahalle ziyaretlerine tekrar başladı. Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu Pandemi nedeniyle ara verdikleri mahalle başkanları ve mahalle sakinleri ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde tekrar başladıklarını açıkladı.

Ziyaretlerimize kaldığımız yerden tekrar başladık. İlk olarak Dokurcun, Dedeler, Haydarlar ve Madenler mahalle başkanlarımız ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ettik. Mahalle sakinlerimizden isteklerini dinledik. Mahalle Başkanlarımızla da yaptıklarımız ve yapacaklarımız ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunduk diyen başkan Birincioğlu ziyaretlerin ve görüşmelerin aralıksız sürdürüleceğini sözlerine ekledi.