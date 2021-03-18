İLÇE TARIMDAN PANDEMİ DEMETİMİ

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel meydan beraberinde Gıda mühendisi Sümeyye Karataş

Bu haber 2021-03-18 19:00:07 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel meydan beraberinde Gıda mühendisi Sümeyye Karataş, ve Ziraat Mühendisleri Bayram Güler ve Ferman Yıldırım olduğu halde İç İşleri Bakanlığı Genelgesinin Covid 19 ile mücadele kapsamında oluşturulan Dinamik denetim modeli gereğince haftalık tematik denetimi yaptı.

İlçe Tarım ekibi ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren fırın ve unlu mamul üretim yerleri ile lokanta ve restaurantlarda denetim yapan İlçe Tarım ekipleri yaptıkları kontrollarda gıda hijyeninin yanı sıra işletme sahipleri ve işletmelerde bulunan vatandaşlara maske. Mesafe ve temizlik konularında bilgi vermenin yanı sıra uyarılarda da bulundu.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını, amaçlarının pandemiden bir an önce kurtulmak olduğunu söyledi.