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ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. ILI TÖRENLE KUTLANDI

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. ILI TÖRENLE KUTLANDI

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ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. ILI TÖRENLE KUTLANDI

Aziz Türk Milleti için tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale
Bu haber 2021-03-18 12:01:27 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Aziz Türk Milleti için tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da sade bir törenle kutlandı.

 Akyazı’daki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri dolayısı ile mesafeye dikkat edilerek yapılan tören Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gaziler Derneğince anıta çelenk konulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma teğmen Emre Gündüz tarafından yapıldı. Teğmen Emre Gündüz konuşmasında  Çanakkale Zaferinin 106. Yılını kutlarken  "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun” dedi.

 Anıt önündeki törenin tamamlanmasının ardından Protokol Bundan bir süre önce şehit olan Haluk inci’nin Kabrini ziyaret  etti. Burada okunan Kuran-ı Kerim ve dua sırasında Şehidin ailesi de hazır bulundu.

 Akyazı’daki Çanakkale Zaferi kutlamaları Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün hazırladığı Çanakkale videosu Akyazı Kaymakamlığının Yutup kanalından saat 20.00 de yayınlanması ile tamamlanacak.

 Akyazı’daki kutlamalara Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Jandarma Komutanı  Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel,  İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, AK PARTİ İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, MHP İlçe Başkan vekili Kemalettin Öztürk, Gaziler Derneği üyeleri, askeri erkan, bazı daire amir ve memurları ile az sayıda vatandaş katıldı.
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