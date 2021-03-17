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TÜRK DİYANET-SEN SAKARYA’DAN AKYAZI MHP’YE ZİYARET

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TÜRK DİYANET-SEN SAKARYA’DAN AKYAZI MHP’YE ZİYARET

Türk Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkanı Salim Çil, beraberinde Başkan Yardımcısı Orhan Korkmaz ve Ferhat Duman
Bu haber 2021-03-17 22:54:35 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkanı Salim Çil, beraberinde Başkan Yardımcısı Orhan Korkmaz ve Ferhat Duman olduğu halde MHP Akyazı İlçe teşkilatına ziyaret yaptı.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli tarafından ağırlanan Türk Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkan ve yardımcıları yaptıkları ziyarette  çok iyi karşılandıklarını söylediler ve ilçe Başkanı Ali Dertliye teşekkür ettiler.

İlçe Başkanı Ali Dertli de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette sendikanın Akyazı temsilcisi de hazır bulundu.
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