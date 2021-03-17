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KOMUTANLARDAN MUHTAR DURMUŞ’A ZİYARET

Akyazı Jandarna Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüştaş ile Dokurcun Jandarma Karakol Komutanı
Bu haber 2021-03-17 22:50:50 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Jandarna Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüştaş ile Dokurcun Jandarma Karakol Komutanı Assb. Üst Çavuş Gökan Albayrak Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’u Muhtarlık binasında ziyaret etti.

 Ziyaret sonrası açıklama Muhtar Durmuş’tan geldi. Muhtar Durmuş Komutanlarımızın ziyareti beni mutlu etti. Bu ziyarette mahallemizin, ilçemizin güvenlik sorunları ve alınması gerekli tedbirleri de görüşme fırsatı bulduk ve bilgi alışverişinde bulunduk dedi ve komutanlara teşekkür ettim dedi.

 
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