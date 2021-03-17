TAPU KADASTRO CULAR BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL GÜNDÜZ’Ü ZİYARET ETTİ

Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi ile Genel Müdürlük

Bu haber 2021-03-17 00:37:57 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi ile Genel Müdürlük bünyesinde Müfettiş olarak görev yapan Murat Yıldız, Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı görevinden İstifa ederek Akyazı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine dönen Ünal Gündüz’ü Makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz de yapılan ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek misafirlerine teşekkür etti.