AKYAZILI SANAYİCİLERİN TELEKOMDAN İSTEKLERİ VAR

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Ömer Çetin Sarı

Bu haber 2021-03-17 00:36:09 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.