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AKYAZILI SANAYİCİLERİN TELEKOMDAN İSTEKLERİ VAR

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Ömer Çetin Sarı
Bu haber 2021-03-17 00:36:09 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Ömer Çetin Sarı ile Başkan Vekili Ayhan Öztemel  Akyazı ve özellikle Sanayi sitesinde yaşanmakta olan İnternet problemine çözüm aramak için TELEKOM İl Müdürü Ali Rıza Haznedar’ı ziyaret ettiler.

 Telekom İl Müdürüne internet sıkıntılarını anlatan Akyazılı Sanayiciler görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyleyen Başkan Ömer Çetin Sarı  Telekom Müdüründen Bilhassa Sanayi Sitesinde yaşanan İnternet problemini çözeceklerine dair aldıklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.
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