CHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

CHP Akyazı İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde 2. Başkan Mustafa

Bu haber 2021-03-16 14:33:03 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.