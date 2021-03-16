CHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

CHP Akyazı İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde 2. Başkan Mustafa Sağır, Yönetim Kurulu üyeleri Neşe Türemen ve Fatma Yazar olduğu halde Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel Hayat Hastanesi ve Dr. Yaşar Yılmaz’ı ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayıp birer çiçek taktim ettiler.
Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı “Saygı duyduğumuz, sağlığımız için çalışırken şehitler veren sağlıkçılarımızın tıp bayramlarını kutlayarak teşekkür ettik” dedi.