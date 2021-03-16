Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

CHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

OTOBAN VAKIF KÖPRÜSÜNDEKİ EĞİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

OTOBAN VAKIF KÖPRÜSÜNDEKİ EĞİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

KUZULUK ORTA MAHALLE MUHTARI ÇAKMAKÇI’DAN GÜZEL BİR HİZMET

KUZULUK ORTA MAHALLE MUHTARI ÇAKMAKÇI’DAN GÜZEL BİR HİZMET

MHP’DEN TIP BAYRAMI KUTLAMASI

MHP’DEN TIP BAYRAMI KUTLAMASI

İRFAN BAKIR EMEKLİYE AYRILDI

İRFAN BAKIR EMEKLİYE AYRILDI

MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan
Bu haber 2021-03-16 14:16:22 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan Tapu Müdürü Fatih Başara’ya ziyaret gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanı ziyaretinin  İçemize yeni atanan Tapu Müdürümüze hoş geldiniz ve görevinde başarı dilemek içindir  dedi.

 Tapu Müdürü Fatih Başara da yapılan ziyeretten memnunluk duyduğunu söyledi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
14:17 - MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan ...
00:30 - CHP’Lİ KADINLARIN 8 MART ETKİNLİĞİ
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle CHP kadın kolları hazırladıkları ...
14:00 - KUZULUK MAHALLESİNDE YANGİN BİR EV TAMAMEN YANDI
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde çıkan yangında bir ev tamamen...
16:23 - Akyazı Belediye Meclisinden Şubat ayı olağan toplantıs
Akyazı Belediye Meclisi Şubat 2021 ayına ait olağan toplantısını yaptı. ...
22:57 - Akyazı’yı konuştular
Son yapılan Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkan aday adayı olan ve daha sonra ...
22:41 - Akyazı’da tıraş fiyatları zamlandı
Akyazı'da Berberler ve Kuaförler Odası tıraş fiyatlara zam yaptı....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ