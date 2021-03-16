MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan

Bu haber 2021-03-16 14:16:22 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.