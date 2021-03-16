MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ TAPU MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan
Bu haber 2021-03-16 14:16:22 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.
MHP AkyZI İlçe Başkanı Ali Dertli İlçeye yeni atanan ve görevine başlayan Tapu Müdürü Fatih Başara’ya ziyaret gerçekleştirdi.
MHP İlçe Başkanı ziyaretinin İçemize yeni atanan Tapu Müdürümüze hoş geldiniz ve görevinde başarı dilemek içindir dedi.
Tapu Müdürü Fatih Başara da yapılan ziyeretten memnunluk duyduğunu söyledi.
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