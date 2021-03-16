OTOBAN VAKIF KÖPRÜSÜNDEKİ EĞİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Kuzey Marmara Oto Yolunun Akyazı geçişi için yapılan ve yapıldığı

Bu haber 2021-03-16 14:12:16 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.