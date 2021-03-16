OTOBAN VAKIF KÖPRÜSÜNDEKİ EĞİM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

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Kuzey Marmara Oto Yolunun Akyazı geçişi için yapılan ve yapıldığı
Bu haber 2021-03-16 14:12:16 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzey Marmara Oto Yolunun Akyazı geçişi için yapılan ve yapıldığı  günden itibaren hizmete açılan  köprüdeki aşırı meyil bilhassa kış mevsiminde tehlike oluyordu.

 Şikayetlerin artması üzerine yüklenici firma % 7.5 olan eğimi % 4.5 ’e düşürmek için çalışmalara bugün başlıyor.

 Çalışmaların başlaması ile birlikte köprü 60 gün süre ile trafiğe kapatılacak. Bu süre içinde ulaşım Eskibedil Mahallesinden D-140 karayolu üzerinden olacak.
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