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MHP’DEN TIP BAYRAMI KUTLAMASI

İlçe Başkanımız Ali Dertli, Belediye Meclis Üyesi İksan Özcan, Parti Sekreteri
Bu haber 2021-03-14 17:44:31 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis Üyesi İksan Özcan, Parti Sekreteri Osman Dedecan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yaşar, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaret programı kapsamında: Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sevda Gürsel'e, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar'a, Devlet Hastanesi çalışanlarına ve ilçemiz Aile Sağlığı Merkezlerine ziyarette bulunarak karanfil takdimi ile 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarını gerçekleştirdi.

MHP'liler ziyaretlerinde her zaman ve koşulda, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında ve destekçisi olduğunu ifade ettiler.
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