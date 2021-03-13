İRFAN BAKIR EMEKLİYE AYRILDI
1910 yılında Eğitim öğretime açılan Zamanın Padişahının 70 altın göndererek
Bu haber 2021-03-13 00:51:08 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.
1910 yılında Eğitim öğretime açılan Zamanın Padişahının 70 altın göndererek yapımı tamamlanan Sakarya ve Türkiye’nin önemli okulları arasında yer alan Akyazı Konuralp İlkokulu’nda yıllarca Müdür olarak görev yapan İrfan Bakır yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Okuldaki başarılı yönetimi ile arkadaşları tarafından sevilen ve takdir edilen irfan Bakır yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra Akyazı’ya gelmiş ve 45 yıllık öğretmenlik hayatının önemli bir bölümünde Akyazı’ya hizmet etmiş oldu.
Yaş haddini tamamlayan Bakır emeklilik dilekçesini vererek görevinden ayrıldı. İrfan Bakır’ın emekliye ayrılması ile boşalan Okul Müdürlüğüne kimin atanacağı merak ediliyor.
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