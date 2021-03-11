Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI PAZARINDA HES KODU KUYRUĞU

AKYAZI PAZARINDA HES KODU KUYRUĞU

KIZILAYCILAR KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ

KIZILAYCILAR KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ

Denizbank ve Akyazı esnaf ve Sanatkarlar odası iş birliği

Denizbank ve Akyazı esnaf ve Sanatkarlar odası iş birliği

BAŞKAN SOYKANDAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

BAŞKAN SOYKANDAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Başkan Balcı’dan Vali Kaldırım’a ziyaret

Başkan Balcı’dan Vali Kaldırım’a ziyaret

AKYAZI’NIN ÖĞRETMENİ ASIRLIK ÇINAR NEVRUZ BANOĞLU DEFNEDİLDİ

AKYAZI’NIN ÖĞRETMENİ ASIRLIK ÇINAR NEVRUZ BANOĞLU DEFNEDİLDİ

AKYAZI PAZARINDA HES KODU KUYRUĞU

Akyazı’da Çarşamba günü Kapalı Pazaryerinde kurulan ilçe pazarında HES kodu denetimi vardı.
Bu haber 2021-03-11 06:19:25 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Çarşamba günü Kapalı Pazaryerinde kurulan ilçe pazarında HES kodu denetimi vardı. Zabıta ve Polis ekipleri Pazar girişinde HES kodu kontrolü yaptılar.

 İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe pazarında denetimler sıklaştırıldı.

 Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Akyazı Bazı vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, bazı vatandaşlarda uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığından pazara giriş yapmakta güçlük çekti. Akyazı Kapalı Pazar yerinde HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak uyarı yapmak zorunda kaldılar.

Akyazı Pazarında ilk defa uygulanan HES KODU SORGULAMASI akşam saatlerine kadar sürerken emniyet  ve zabıta görevlileri bir hayli yoruldular.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
06:24 - AKYAZI PAZARINDA HES KODU KUYRUĞU
Akyazı’da Çarşamba günü Kapalı Pazaryerinde kurulan ilçe pazarında HES kodu denetimi vardı...
13:59 - AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA
Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu...
23:04 - AKYAZI’DA VAKA SAYISI ARTINCA
Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında İlçe kaymakamı Yakup Güney...
22:48 - OĞUL BABAYA CAN OLDU
Aslen Akyazı Pazarköy’lü Kocaeli Dilovası’nda yaşayan Karaciğer yetmezliği çeken ...
00:15 - İLÇEMİZDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
İl ve İlçemizde artış gösteren koronavirüs vakaları üzerine yeni önlemler ...
19:26 - Hastanenin aşı yükünü hafiflettiler
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 65 ve üzeri yaşlılar ile ikinci doz uygulamasının...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ