AKYAZI PAZARINDA HES KODU KUYRUĞU

Akyazı’da Çarşamba günü Kapalı Pazaryerinde kurulan ilçe pazarında HES kodu denetimi vardı.

Bu haber 2021-03-11 06:19:25 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Çarşamba günü Kapalı Pazaryerinde kurulan ilçe pazarında HES kodu denetimi vardı. Zabıta ve Polis ekipleri Pazar girişinde HES kodu kontrolü yaptılar.

İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçe pazarında denetimler sıklaştırıldı.

Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Akyazı Bazı vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, bazı vatandaşlarda uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığından pazara giriş yapmakta güçlük çekti. Akyazı Kapalı Pazar yerinde HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak uyarı yapmak zorunda kaldılar.

Akyazı Pazarında ilk defa uygulanan HES KODU SORGULAMASI akşam saatlerine kadar sürerken emniyet ve zabıta görevlileri bir hayli yoruldular.