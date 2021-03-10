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Denizbank ve Akyazı esnaf ve Sanatkarlar odası iş birliği

Denizbank,Akyazı esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği protokolu imzaladı.
Bu haber 2021-03-10 23:04:08 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Denizbank,Akyazı esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği protokolu imzaladı. İki kurum arasında 08.03.2021tarihinde imzalanan anlaşma ile Oda üyeleri Denizbank’ın kendilerine özel sunduğu 3 ay ötelemeli 150 bin tl 36 aya varan taksiti ticari krediden yararlanabilecek üye esnaf ayrıca bonus business kart ile 0 faizi nakit avans fırsatı ve uygun komisyon oranlı pos imkanından faydalanabilecek. Protokol Akyazı esnaf ve sanatkar Odası Başkanı emin üstün Denizbank şube Müdürü Dinçer yavuz krediler sorumlusu erdem sağlam ile birlikte protokol imzaladı.
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