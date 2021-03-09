BAŞKAN SOYKANDAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 8 MartDünya Emekçi Kadınlar günü olması hasebiyle

Bu haber 2021-03-09 21:45:00 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 8 MartDünya Emekçi Kadınlar günü olması hasebiyle Akyazı Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarımızı, ilçe genelinde çarşı içerisinde ve birçok kamu kurumunda çalışan kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilk olarak Akyazı Belediyesi Ana hizmet binasındaki bayan çalışanlarımızdan başlayarak, Adliye Binası çalışanlarını, İlçe Toplum Sağlığı Binası çalışanlarını, Akyazı Devlet Hastanesi çalışanlarını, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile birlikte Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal yardımlaşma Vakfında görev yapan Kadın personellerini ve aynı zamanda İlçe Merkezinde çalışan kadın çalışanlarını ziyaret ederek günün anlam ve önemine binaen çiçek verdi ve8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle mesaj yayımlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “Şehit anneleri ve eşleri başta olmak üzere yaşamımızın her anında varlıklarıyla umudumuzu yeşerten, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız olarak veren fedakâr, emektar tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz bir Hadis- i Şeriflerinde “Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır” buyurarak, İslamiyet’in kadınlara verdiği öneme dikkat çekmektedir. Bu minvalde bizler de kadınlarımıza karşı hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı olmalıyız” dedi.