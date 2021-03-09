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CHP’Lİ KADINLARIN 8 MART ETKİNLİĞİ

CHP’Lİ KADINLARIN 8 MART ETKİNLİĞİ

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CHP’Lİ KADINLARIN 8 MART ETKİNLİĞİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle CHP kadın kolları hazırladıkları
Bu haber 2021-03-09 00:23:10 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle CHP  kadın kolları hazırladıkları hediyelerle kadın esnafları ziyaret ederek günlerini kutladılar.

CHP Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı. “bilindiği gibi biz kadınlar için bu gün önemli bir gün.  Biz de CHP kadın kolları olarak bizim için özel olan bu günde hemcins esnaflarımızı bir bir gezerek hem günlerini kutladık hem de hediyelerimizi verdik. “

Etkinliğe Başkan yardımcıları Zeynep Kopyaoğlu ve Fatma Yarar ile ile önetim Kurulu üyeleri Ayşe Tosun, Neşe Türemenle Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz eşlik ettiler.
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