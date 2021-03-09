TÜRKİYE'NİN CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞUNDA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Suudi Arabistan’ın Cidde Başkonsolosluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı

Bu haber 2021-03-09 00:18:50 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Suudi Arabistan’ın Cidde Başkonsolosluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir program düzenledi.

Konsoloslu binasında gerçekleşen ve Cide’de yaşamakta olan Türk İş kadınları, Üniversitelerde görevli Öğretim üyeleri, Doktorlar, Konsolos yardımcılarının eşleri, Ateşeler ve öğretmenleri temsilen de Cidde Türk okulundan Selva Karataş Toğaç ile Arzu Okur’un katıldığı programa Başkonsolos Mete Zaimoğlu’nun eşi Hanife Zaimoğlu ev sahipliği yaptı. Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı kutlama programında öğretmenleri temsilen programakatılan Selva Karataş Toğaç ta Konsolos eşi Hanife Zaimoğlu’na Cam Boyama Sanatıbir tepsi hediye etti. Konsolso eşi Zaimoğlu da katılımcılara çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladı.

Ayrıca programa katılanların orta olarak hazırladıkları O bölge için Türk kadınlarının yapabilecekleri projelerle ilgili bir dosyayı bayan Zaimoğlu’na verdiler.



