AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu

Bu haber 2021-03-06 13:57:27 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu kararı ile 10 gün süre ile karantinaya alındı. Her iki sokağa da giriş ve çıkışlar ulaşıma kapatıldı.

Son bir hafta içinde ilçede koronavirüs salgınının aşırı derecede artış göstermesi üzerine Akyazı Kaymakamlığı harekete geçti ve sert tedbirler almaya başladı.

Yine son bir hafta içinde Akyazı’da 38 ev ve 3 apartmanda yaşamakta olan toplan 233 kişi karantina altındayken buna Alaağaç mahallesinde ki 2 sokak ta ilave olması Akyazılıları tedirgin etti.

Konu ile ilgili Akyazı Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı.

“İlçemiz Alaağaç Mahallesinde yaygın olarak karşılaşılan Covit 19 vakaları sebebiyle 05.03 2021 tarihli ilçe Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile Alaağaç Mahallesindeki Sevencan ve Biçer Sokakları 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır, bu süre içinde her iki Sokağa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.”