Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KUZULUK MAHALLESİNDE YANGİN BİR EV TAMAMEN YANDI

KUZULUK MAHALLESİNDE YANGİN BİR EV TAMAMEN YANDI

AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA

AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA

Remzi Çavuşoğlu amansız hastalığına yenik düştü

Remzi Çavuşoğlu amansız hastalığına yenik düştü

AKYAZI’DA KORONAVİRÜS ALARMI 4

AKYAZI’DA KORONAVİRÜS ALARMI 4

BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN PAZARYERİNDE DENETİMDE BULUNDU

BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN PAZARYERİNDE DENETİMDE BULUNDU

AKYAZI’DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER AŞILANIYOR

AKYAZI’DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER AŞILANIYOR

AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu
Bu haber 2021-03-06 13:57:27 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu kararı ile 10 gün süre ile karantinaya alındı. Her iki sokağa da giriş ve çıkışlar ulaşıma kapatıldı.

Son bir hafta içinde  ilçede koronavirüs salgınının aşırı derecede artış göstermesi üzerine Akyazı Kaymakamlığı harekete geçti ve sert tedbirler almaya başladı.

Yine son bir hafta içinde Akyazı’da 38 ev ve 3 apartmanda yaşamakta olan toplan 233 kişi karantina altındayken buna Alaağaç mahallesinde ki 2 sokak ta ilave olması Akyazılıları tedirgin etti.

Konu ile ilgili Akyazı Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı.

“İlçemiz Alaağaç Mahallesinde yaygın olarak karşılaşılan Covit 19 vakaları sebebiyle 05.03 2021 tarihli ilçe Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile Alaağaç Mahallesindeki Sevencan  ve Biçer Sokakları 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır, bu süre içinde her iki Sokağa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.”

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
13:59 - AKYAZI’DA 2 SOKAK KARANTİNADA
Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Bier ve Sevencan Sokak İlçe Hıfsızsıhha kurulu...
23:04 - AKYAZI’DA VAKA SAYISI ARTINCA
Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında İlçe kaymakamı Yakup Güney...
22:48 - OĞUL BABAYA CAN OLDU
Aslen Akyazı Pazarköy’lü Kocaeli Dilovası’nda yaşayan Karaciğer yetmezliği çeken ...
00:15 - İLÇEMİZDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
İl ve İlçemizde artış gösteren koronavirüs vakaları üzerine yeni önlemler ...
19:26 - Hastanenin aşı yükünü hafiflettiler
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 65 ve üzeri yaşlılar ile ikinci doz uygulamasının...
18:54 - VALİDEN YAŞLI VE HASTA ZİYARETİ
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kar çalışmalarını yerinde incelemek için geldiği...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ