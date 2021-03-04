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Remzi Çavuşoğlu amansız hastalığına yenik düştü

Aslen Akyazı’lı olup uzun yıllardır Avusturya’da yaşayan Gonca, Nigar,
Bu haber 2021-03-04 21:47:42 eklenmiş ve 126 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Akyazı’lı olup uzun yıllardır Avusturya’da yaşayan Gonca, Nigar, Derya ve Kadir Çavuşoğlu’un babaları, Onur Rentacar işletmecisi Kerim, Mehmet ve Gazeteci Alaattin Onur’un enişteleri Remzi Çavuşoğlu yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Cenazesi Bu akşam saatlerinde Türkiye’ye getirilecek Cuma günü ailenin belirleyeceği bir saatte Pandemi kurallarına uygun olarak Pazarköy aile mezarlığında alınacak helallik ve kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 
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