AKYAZI’DA KORONAVİRÜS ALARMI 4

Koronavirüs salgınının artış göstermesi ve ilimizde ve ilçemizde koronavirüsün kırmızı alarm vermesi üzerine Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi.
Bu amaçla Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Başkanlığında oluşturulan guruplar her gün belirli saatlerde vatandaşlar ve esnafları ziyaret ederek durumun vahametini anlatıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmazı ve de aile ziyaretleri ve misafir ziyaretlerinin salgın geçene kadar ertelenmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyorlar.
Bu zor günlerde aile ziyaretleri ile misafirliklerin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.