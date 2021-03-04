AKYAZI’DA KORONAVİRÜS ALARMI 4

Koronavirüs salgınının artış göstermesi ve ilimizde ve ilçemizde koronavirüsün

Bu haber 2021-03-04 15:40:17 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs salgınının artış göstermesi ve ilimizde ve ilçemizde koronavirüsün kırmızı alarm vermesi üzerine Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi.

Bu amaçla Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Başkanlığında oluşturulan guruplar her gün belirli saatlerde vatandaşlar ve esnafları ziyaret ederek durumun vahametini anlatıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmazı ve de aile ziyaretleri ve misafir ziyaretlerinin salgın geçene kadar ertelenmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyorlar.

Bugünkü denetimlerde Kaymakam Yakup Güney Başkanlığında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Emniyet Müdürü ve zabıta elemanları Ömercikler mahallesi esnafını ziyaret ederek sohbet ve tavsiyelerde bulundular. Salgının yayılmasını sizlerin kurallara ve tavsiyelerimize hep birlikte uyulması ile önleyebiliriz diyen Kaymakam Güney bilhassa

Bu zor günlerde aile ziyaretleri ile misafirliklerin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün ayrıca Tiaret Odası ve Ziraat Odası Başkan Şener Bayraktarın başkanlığında 2 heyetle ilçenin başka bölgelerinde denetimler yaptılar.

Kaymakam Yakup Güney denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek bilhassa eğitim öğretm faaliyetlerine bir an önce başlanması gerektiğinin altını çizdi.