BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN PAZARYERİNDE DENETİMDE BULUNDU

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal SOYKAN; Başkan yardımcıları ve Zabıta ekiplerimiz

Bu haber 2021-03-03 13:54:55 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal SOYKAN; Başkan yardımcıları ve Zabıta ekiplerimiz ile beraber Kapalı pazaryerinde esnafları ziyaret ederek sağlık için hepimiz için sloganıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük bir dikkatle uyulması ile ilgili esnaflarımıza tavsiyelerde bulunarak, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Başkan Soykan “Halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına aldık. Hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz." dedi.