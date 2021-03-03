AKYAZI’DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER AŞILANIYOR

Aşı çalışmaları ülkemizde hızlı bir ilerlerken sıra öğretmenlerimize geldi. Akyazı’da görev yapan Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı.Sıra numarası gelen köy öğretmenleri MHRS_182 sisteminden randevularını alıp aşı günü ve saati
belirlendikten sonra aşı olmaya Akyazı Devlet Hastanesine gittiler .
Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar öğretmenlerimizin kovit 19 aşılarının en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek yüz yüze eğitimde bir problem yaşanmaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Dedi.