İki Emekli din görevlisi Muhtar Çakmakçı’yı ziyaret etti

Göreve geldiği andan itibaren başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi

Bu haber 2021-03-02 21:08:35 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Göreve geldiği andan itibaren başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı bir taraftan Mahallesinin sorunlarını çözmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da kendisini ziyarete gelenleri ağırlamanın tatlı telaşı içinde olduğu gözleniyor.

Çeşitli camilerde imam hatip olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yahya Çiçek ile Mehmet Turan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’yı Muhtarlık binasında ziyaret edip sohbet ettiler ve başarılı çalışmalarından ötürü de kendisini tebrik ettiler.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, emekli din görevlilerinin yaptığı ziyaretten son derece memnunluk duyduğunu belirtti ve bu tür yapılan ziyaretlerin kendisini bir taraftan mutlu ederken, diğer taraftan da çalışma azmini yükselttiğini ifade erek ziyaretçilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.