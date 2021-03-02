Kızılay Akyazı temsilciliğine ziyaretler sürüyor

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’na ziyaretler sürüyor. Aydın Birincioğlu,

Bu haber 2021-03-02 21:06:55 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’na ziyaretler sürüyor. Aydın Birincioğlu, Yusuf Genç ve Rıdvan Dilber ile İnönü Mahallesi eski Muhtarı Mustafa Aydın’da Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldılar.

Akyazılı iş insanlarının yaptıkları ziyaretten son derece mutluluk duyduğunu belirten Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, ziyarette konuştuğumuz tek konu kan bağış ünite sayısını nasıl arttırırız ve Akyazı’nın bağış konusunda ki liderliğini nasıl devam ettiririz oldu. Misafirlerim zaten bağış konusunda çok duyarlılar onlarda bu konuda fikirlerini ifade ettiler ve bu ziyaret benim için hayli yararlı bir ziyaret oldu dedi.