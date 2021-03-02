Durmuşlar Mahalle Muhtarının Hayvan sevgisi bir başka

Akyazı’ya bağlı Durmuşlar Mahalle Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’u

Bu haber 2021-03-02 16:50:24 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Durmuşlar Mahalle Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’u yakından tanıyanlar onun ne kadar hayvan sever biri olduğunu bilirler.

Hayvanlara karşı aşırı sevgi besleyen Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’un kendisinin baktığı köpekte onun bu sevgisini bildiği için olacak o da ev sahibini çok sevdiğini her halinden belli ediyor ve ondan ayrılmamaya özel gayret gösteriyor.

Hayvanları ve özellikle de insanlara sadık olan köpekleri çok sevdiğini söyleyen Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, resme baktığınızda bu söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu görürsünüz diyor ve insanlara şöyle bir çağrıda bulunuyor “ Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde sokaklarda ve ormanlarda kalmış sahipsiz hayvanları unutmayalım ve onlara içecek ve yiyecek temin edip götürelim ki onlarda yaşama tutunsunlar”