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Akyazı Belediye Meclisinden Şubat ayı olağan toplantısı

Akyazı Belediye Meclisi Şubat 2021 ayına ait olağan toplantısını yaptı.
Bu haber 2021-03-02 16:21:34 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi Şubat 2021 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Belediye Meclisi gündemindeki tek maddeyi görüştü ve karara bağladı.

Buna göre;  Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı üzerine 46.54.05.30.06.2.0.00.5.06.05.07.04 Sosyal tesisler ekonomik koduna, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18.Maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince istenen ödenek aktarması oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan MHP grubu sözcüsü Furkan Çakıroğlu Akyazılı esnafı koruma adına mevcut Pazar yerinin dini bayram arifeleri şayet Çarşamba gününe denk geliyorsa açılmasını, gelmiyorsa açılmamasını, yine dini bayramlar öncesi vatandaşların rahat bir ortamda alış veriş yapmalarının temini için Atatürk heykeli ile Nostaljik parkın Batakköy Caddesine çıkan iki yol ağzının en az üç gün 10.00/18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılmasını, şehir merkezinde bulunan Kenan Sofuoğlu parkı, AK Parti İlçe başkanlığı binası, ve Nostaljik aile parkı yol güzergahında park sorunu yaşandığından trafik yoğunluğunu azaltmak ve Ambulans ile İtfaiye araçlarının rahat ilerleyebilecekleri bir ortamın oluşturulması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte tek yön uygulaması, trafiğe açma ve trafiğe kapama gibi zorunlu önlemlerin alınması ve bahse konu olan yollarda trafiğe rahatlatacak hale getirilmesini istedi.

Toplantıyı yöneten başkan Bilal Soykan’da dile getirilen üç konunun önemini bildiklerini ve bu istekleri bir sonuca ulaştırmak için çalışacaklarını ve tek yönle ilgili istek için konu ile ilgili görüşlerinin sinema sokağın trafiğe açılmasını uygun görmediklerini ancak değirmenler caddesinin trafiğe açılmasını uygun buldukları şeklinde olduğunu belirterek konuyu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile yapılacak görüşmeler sonucu  çözüme kavuşturacaklarını  söyleyerek soruları cevaplandırdı.

Toplantıya 6 Nisan Salı günü toplanmak üzere son verildi.

 
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