O PATMADA CAN VERMİŞTİ ADI PARKTA YAŞAYACAK

7 işçinin ölümü birçok kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hendek ilçesindeki Havai Fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor’un adı çocuk parkında yaşayacak
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 7 işçinin ölümü birçok işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor’un adına ikamet ettiği Akyazı Çıldırlar Mahallesinde Çocuk parkı yapıldı.Çıldırlar Mahalle Muhtarı Mehmet Silahın Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce’ye Ramazan Kor adına Çocuk parkı yapılması isteği sonrası harekete geçen Büyükşehir ekipleri Çıldırlar Mahallesinde Ramazan Kor’un evinin yanında bulunan boş araziye çocuk parkı yapılırken Akyazı Belediyeside çevre düzenlemesini yaptı. Ramazan Kor’un adı artık bu çocuk parkında yaşayacak