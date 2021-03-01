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AKYAZI’DA VAKA SAYISI ARTINCA

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında İlçe kaymakamı Yakup Güney
Bu haber 2021-03-01 22:57:20 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında İlçe kaymakamı Yakup Güney başkanlığında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinden oluşan ekipler İlçe merkezinde ve Mahallelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kaymakamı Yakup Güney başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerin sıklaştırılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından arttırılan denetimeler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü 5 Asayiş,2 Trafik ekibi ve 24 personelle, İlçe Jandarma Komutanlığı 8 Asayiş,2 Trafik ekibi 53 personelle hafta sonu uygulama ve denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek denetlendi. Araçlarda bulunan vatandaşların sokağa çıkış belgeleri, HES kodu kontrolü ve GBT sorgulaması yapıldı.

Akyazı ilçe kaymakamı Yakup Güney beraberinde Belediye başkanı Bilal Soykan,İlçe jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş,İlçe Emniyet Müdür vekili Baş Komiser İsak Göz,Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman,Zabıta Müdürü Hasan Saka ile birlikte uygulama noktalarını denetleyip Pandemi kuralları nedeniyle açık olan esnafla sohbet ettiler ve uymaları gereken kuralları bir kez daha hatırlattılar.

Kaymakam Güney esnaflarla yaptığı sohbette son günlerde Koranavirüs salgın hastalığının artış göstermesi nedeniyle bir dizi tedbirler aldık.Bu salgınla mücadelede vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor.Temizlik,Maske Mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Ev sohbetleri, misafirlikler gibi evlerde toplanmaları bir süre ertelemeliyiz kurallara ne kadar uyarsak o kadar hastalıktan da uzak kalır vakaların düşmesini sağlarız. Esnaflarımız alış verişlerinde çok dikkatli olmalı mümkün oldukça işyerlerini kalabalık tutmamalı vatandaşlarımız market alışverişlerini hafta içi yapmaları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerekmektedir, Özellikle şehir dışında yaşayıp hafta sonrası ilçeye gelen vatandaşlarımızın geldikleri evde yaşlılarla temastan uzak durmaları gerekiyor,bu ziyaretleri yapmayıp telefonla hal hatır sormaları daha uygun olur diye düşünüyorum, ilçemizin güvenliğini, salgın anlamındaki başta güvenliğini sağlamak üzere, tabii bu arada diğer asayiş konuları üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor diyerek uyarılarda bulundu
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