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Akyazı’yı konuştular

Son yapılan Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkan aday adayı olan ve daha sonra
Bu haber 2021-03-01 22:53:56 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

 

Son yapılan Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkan aday adayı olan ve daha sonra çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine geçen ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan ve daha sonra istifa ederek ayrılan Akyazılı Selçuk Yaşar, kendisi gibi Akyazılı olan İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’yi makamında ziyaret etti.

İki Akyazılıyı bir araya getiren ziyarette konuşulan konu kuşkusuz Akyazı oldu. Akyazı’nın dünü ile bugününü değerlendiren iki Akyazılı bürokratın buluştuğu ortak nokta ise Yürekleri temiz ve çalışkan insanların yaşadığı Akyazı’nın güzelliği oldu. İki Akyazılı birbirlerine sık sık bir araya gelme sözü vererek veda ettiler.

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