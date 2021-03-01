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Akyazı’da tıraş fiyatları zamlandı

Akyazı'da Berberler ve Kuaförler Odası tıraş fiyatlara zam yaptı.
Bu haber 2021-03-01 22:34:00 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da Berberler ve Kuaförler Odası tıraş fiyatlara zam yaptı. Yapılan zam sonrası 12 lira olan sakal tıraşı 15 liraya, sakal çevirme 17 liradan 20 liraya, saç-sakal kesimi ise 35 liradan 45 liraya çıktı.

 Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinin saç, sakal kesimi, fön çekimi, saç yıkama, modern saç kesimi, saç boyama, bıyık boyama ve damat tıraşı ücretlerini güncelledi.Yeni güncelleme ile  birlikte yeni zam tarife şöyle;

                                                                Eski fiyat                          Yeni fiyat

Saç kesimi                                                 12.00 TL.                          15.00 TL.

Sakal Çevirme Jön kesim                        17.00 TL.                          20.00 TL.

Saç Sakal kesim yıkama                          35.00 TL.                          45.00 TL.

Saç kesimi kuru                                        20.00 TL.                          30.00 TL.

Saç kesim yıkama                                     30.00 TL.                          35.00 TL.

Çocuk tıraşı makasla                                20.00 TL.                          25.00 TL.

Saç yıkama fön                                          15.00 TL.                          20.00 TL.

Ağda                                                            10.00 TL.                          15.00 TL.

Saç boyama                                               100.00 TL.                       150.00 TL.

Maske                                                          10.00 TL.                         15.00 TL.

Damat Tıraşı                                              150.00 TL.                      300.00 TL. 

 

 

 
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