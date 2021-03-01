Akyazı’da tıraş fiyatları zamlandı

Akyazı'da Berberler ve Kuaförler Odası tıraş fiyatlara zam yaptı.

Bu haber 2021-03-01 22:34:00 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da Berberler ve Kuaförler Odası tıraş fiyatlara zam yaptı. Yapılan zam sonrası 12 lira olan sakal tıraşı 15 liraya, sakal çevirme 17 liradan 20 liraya, saç-sakal kesimi ise 35 liradan 45 liraya çıktı.

Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinin saç, sakal kesimi, fön çekimi, saç yıkama, modern saç kesimi, saç boyama, bıyık boyama ve damat tıraşı ücretlerini güncelledi.Yeni güncelleme ile birlikte yeni zam tarife şöyle;

Eski fiyat Yeni fiyat

Saç kesimi 12.00 TL. 15.00 TL.

Sakal Çevirme Jön kesim 17.00 TL. 20.00 TL.

Saç Sakal kesim yıkama 35.00 TL. 45.00 TL.

Saç kesimi kuru 20.00 TL. 30.00 TL.

Saç kesim yıkama 30.00 TL. 35.00 TL.

Çocuk tıraşı makasla 20.00 TL. 25.00 TL.

Saç yıkama fön 15.00 TL. 20.00 TL.

Ağda 10.00 TL. 15.00 TL.

Saç boyama 100.00 TL. 150.00 TL.

Maske 10.00 TL. 15.00 TL.

Damat Tıraşı 150.00 TL. 300.00 TL.