Yeniden Refah Partisinden ERBAKAN MESAJI

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Merhum Necmettin Erbakan’ın

Bu haber 2021-03-01 22:32:24 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. Sene-i devrisinde bir mesaj yayınladı.

İlçe Başkanı Resul Kuşdil imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle; “Bundan tam 10 yıl evvel (27.02. 2011) aramızdan ayrılan milli görüş hareketinin lideri, ilim, fikir, Dava ve Devlet adamı 54.hükümetin başbakanı Muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız Türk siyasetinin en önemli simalarından biriydi. O, bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleri ile halkımızın sevgisini ve takdirini kazanmış örnek bir lider ve Dava adamıydı.

Necmettin Erbakan denilince akla b ütün ömrünü davasına adayan, hasta yatağında bile davası için çırpınan, vasiyetler eden bir dava adamı aklımıza geliyor. Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde Millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Türkiye’nin maddi ve manevi her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katlılarda b ulunmuştur.

Hiç şüphesiz ki, merhum Erbakan hocamız Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamıydı. Ömrünü öğrenmeye v e öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamı olan muhterem Erbakan hocamız, şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleri ile olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak da genç nesillere güzel b ir örnek teşkil etmiştir.

Hem Ülkemizde, hem islam dünyasında hem de uluslararası alanda yaptığı hizmetlerle, getirdiği yaklaşımlarla, önemli etkilerde bulunmuş, büyük bir miras bırakmış liderdi. Hayatının her döneminde hasta yatağında yatarken bile ülkeye ve islamalemine hizmeti düşünen, hayatını dav asına adamış bir liderdi. “İnsanlığın saadete erebilmesi için yeryüzünde yanlış değil doğrunun, çirkin değil güzelin, kötülüğün değil iyiliğin, zararlının değil faydalının, zulmün değil adaletin hakim olması için bütün gücümüzle ve teşkilat olarak çalışmak mecburiyetindeyiz “ sözü bu konuda kilometre taşıdır. Bu vesile ile vefatının 10. Yılında muhterem hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. “