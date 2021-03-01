Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İki Emekli din görevlisi Muhtar Çakmakçı’yı ziyaret etti

İki Emekli din görevlisi Muhtar Çakmakçı’yı ziyaret etti

Kızılay Akyazı temsilciliğine ziyaretler sürüyor

Kızılay Akyazı temsilciliğine ziyaretler sürüyor

Durmuşlar Mahalle Muhtarının Hayvan sevgisi bir başka

Durmuşlar Mahalle Muhtarının Hayvan sevgisi bir başka

MHP BELEDİYE MECLİS GURUBUNDAN CERTEL'ESÜRRİZ YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

MHP BELEDİYE MECLİS GURUBUNDAN CERTEL'ESÜRRİZ YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Akyazı Belediye Meclisinden Şubat ayı olağan toplantısı

Akyazı Belediye Meclisinden Şubat ayı olağan toplantısı

Acella yayla göleti buz tuttu

Acella yayla göleti buz tuttu

Yeniden Refah Partisinden ERBAKAN MESAJI

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Merhum Necmettin Erbakan’ın
Bu haber 2021-03-01 22:32:24 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

 

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. Sene-i devrisinde bir mesaj yayınladı.

İlçe Başkanı Resul Kuşdil imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle; “Bundan tam 10 yıl evvel (27.02. 2011) aramızdan ayrılan milli görüş hareketinin lideri, ilim, fikir, Dava ve Devlet adamı 54.hükümetin başbakanı Muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız Türk siyasetinin en önemli simalarından biriydi. O, bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleri ile halkımızın sevgisini ve takdirini kazanmış örnek bir lider ve Dava adamıydı.

Necmettin Erbakan denilince akla b ütün ömrünü davasına adayan, hasta yatağında bile davası için çırpınan, vasiyetler eden bir dava adamı aklımıza geliyor. Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde Millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Türkiye’nin maddi ve manevi her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katlılarda b ulunmuştur.

Hiç şüphesiz ki, merhum Erbakan hocamız Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamıydı. Ömrünü öğrenmeye v e öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamı olan muhterem Erbakan hocamız, şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleri ile olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak da genç nesillere güzel b ir örnek teşkil etmiştir.

Hem Ülkemizde, hem islam dünyasında hem de uluslararası alanda yaptığı hizmetlerle, getirdiği yaklaşımlarla,  önemli etkilerde bulunmuş, büyük bir miras bırakmış liderdi. Hayatının her döneminde hasta yatağında yatarken bile ülkeye ve islamalemine hizmeti düşünen, hayatını dav asına adamış bir liderdi. “İnsanlığın saadete erebilmesi için yeryüzünde yanlış değil doğrunun, çirkin değil güzelin, kötülüğün değil iyiliğin, zararlının değil faydalının, zulmün değil adaletin hakim olması için bütün gücümüzle ve teşkilat olarak çalışmak mecburiyetindeyiz “ sözü bu konuda kilometre taşıdır. Bu vesile ile vefatının 10. Yılında muhterem hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. “

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
22:33 - Yeniden Refah Partisinden ERBAKAN MESAJI
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı Merhum Necmettin Erbakan’ın...
00:16 - Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdilbazı Yönetim...
00:29 - Ak kadınlardan hasta ziyaretleri
AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu Yönetim Kurulu ...
17:07 - Büyük Birlik Partisi Akyazı’da güçleniyor
Büyük Birlik Partisi Akyazı’da güçleniyor ...
01:19 - ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Türk ülküsünün atsız atası Hüseyin ...
21:04 - AK PARTİ İL BAŞKANI YUNUS TEVER İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYA
Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanımız Bilal Soykan, İl Yönetim Kurulu Üyesi...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ