İLÇEMİZDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İl ve İlçemizde artış gösteren koronavirüs vakaları üzerine yeni önlemler

Bu haber 2021-02-27 00:12:38 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

İl ve İlçemizde artış gösteren koronavirüs vakaları üzerine yeni önlemler devreye sokuldu. Yeni önlemler zabıta eliyle apartman yöneticilerine imza karşılığı tebliğ edildi.

Tebliğ yazısı aynen şöyle:

“İl-İlçe hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince

Apartman, site vb.yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları (sosyal tesis, kapalı kamelya vs.), ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılmasına ve site içlerinde hafta sonları yasaklarında dışarı çıkılmaması, toplu olarak bir araya gelinmemesi konularında Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Site yönetimlerine tebligat yapıldı. Ayrıca Evlerde gün, mevlid, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yapılmaması konusunda gerekli ikaz ve uyarılar yapıldı.”